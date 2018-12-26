Суд обязал Минюст вернуть агрохолдинг собственнику - адвокат

Отменить все нотариальные и регистрационные действия, которые использовали рейдеры при захвате агропредприятий на Черниговщине, обязал окружной административный суд столицы Министерство юстиции Украины.

Об этом, ссылаясь на решение суда, сообщил на своей странице в Facebookадвокат Дмитрий Шевченко.

По его словам, собственник агрохолдинга, в который входят компании "Прилуцкое хлебоприемное предприятие, "Богдановское" и "Орион-СКТ", пострадал от рейдерских действий со стороны нардепа Валерия Дубиля и депутата Черниговского облсовета Олега Аверьянова. Путем подделки документов, при преступном содействии нотариуса и государственных регистраторов, депутаты незаконно переоформили 75% акций компании (принадлежит бизнесмену Александру Головачу), которая является бенефициаром агрохолдинга. Позже Дубиль и Аверьянов начали переводить активы захваченных предприятий на сторонние компании, а также продавать собранный урожай.

Как рассказал адвокат Дмитрий Шевченко, ранее Минюст своим приказом необоснованно отказал предпринимателю в требовании отменить незаконные действия нотариуса и госрегистраторов. Но суд принял доводы Александра Головача и обязал Министерство юстиции вернуть в единый реестр юрлиц, а также реестр имущественных прав данные, которые были в них до рейдерского захвата.

Адвокат напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины уже расследует ряд уголовных производств, фигурантами которых являются депутаты Валерий Дубиль и Олег Аверьянов. В частности, одно из них открыто по статье 255 (ч.1 КК Украины) по факту создания преступной организации во главе с депутатами. Другое производство касается злоупотребления служебным положением сотрудниками правоохранительных органов, которые содействовали организаторам преступной группы в рейдерском захвате. Еще в одном производстве речь идет о том, что преступная организация во главе с Дубилем и Аверьяновым занималась вымогательством.

Также, на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, банковские счета, а также корпоративные права в юрлицах принадлежащих депутатам Дубилю и Аверьянову наложены аресты.