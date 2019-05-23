RU   UA   EN  

четверг, 23 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 мая

13:16
В Украине пояснили, как Зеленский может использовать референдум о мире с Россией
13:10
Звезда сериала "Большая маленькая ложь" тайно вышла замуж: фото пары
13:02
​Коломойского обвиняют в отмывании в США миллиардов долларов
13:00
Разочаровывает избирателей: украинцы активно подписывают петицию за отставку Зеленского
13:00
Игривая Катя Осадчая украсила обложку модного глянца
12:57
Суд разрешил СБУ отложить на полгода расследование о дискредитации Яценюка
12:55
Россия - США: котировки букмекеров, где смотреть матч ЧМ по хоккею
12:38
Кто готов объединиться с Порошенко на выборах: источники раскрыли интересные детали
12:29
В больнице умер боец ВСУ, раненый на Донбассе: названо имя
12:25
Скандал с "люстрацией" главы администрации Зеленского: в Минюсте указали на важный нюанс
12:17
Украинский священник рассказал про упрямство Филарета и его сверхтребования
12:16
Канада - Швейцария: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Суд разрешил СБУ отложить на полгода расследование о дискредитации Яценюка

четверг, 23 мая 2019, 12:57
переглянути новину українською

Главное следственное управление СБУ на полгода продлило досудебное расследование по делу о дискредитационную кампанию против бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева от 8 мая.

Дело было возбуждено по статье "Вмешательство в деятельность государственного деятеля" (ч. 1 ст. 344 УК Украины). В прошлом году правоохранители зарегистрировали уголовное производство на основании заявления народных депутатов, которые ссылались на пленки депутата Александра Онищенко. Последний утверждал, что получил указание организовать антикампании против тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка, чтобы впоследствии его рейтинг упал с 30% до 1%.

Дискредитационная кампания длилась 10 месяцев и ежемесячно на нее тратили не менее 3 млн долларов. Под стенами Кабинета министров работало палаточный городок, в котором с утра до вечера активисты анонсировали "тарифный Майдан" и требовали отставки правительства.

Кроме этого, в течение 2015-2016 годов под административными зданиями организовались митинги, деятельность которых была направлена на дискредитацию действий Кабмина Яценюка, а также областных органов исполнительной власти.

В ходатайстве следователь СБУ ссылается на то, что якобы до сих пор следствию не удалось выяснить место нахождения нардепа Онищенко и его допросить, выйти на организаторов размещения на рекламных площадях, ситилайтах в течение 2015-2016 годов сообщений оскорбительного характера, для дискредитации работы Кабмина и Яценюка.

22 мая нардеп-беглец Александр Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: