Суд разрешил СБУ отложить на полгода расследование о дискредитации Яценюка

Главное следственное управление СБУ на полгода продлило досудебное расследование по делу о дискредитационную кампанию против бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева от 8 мая.

Дело было возбуждено по статье "Вмешательство в деятельность государственного деятеля" (ч. 1 ст. 344 УК Украины). В прошлом году правоохранители зарегистрировали уголовное производство на основании заявления народных депутатов, которые ссылались на пленки депутата Александра Онищенко. Последний утверждал, что получил указание организовать антикампании против тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка, чтобы впоследствии его рейтинг упал с 30% до 1%.

Дискредитационная кампания длилась 10 месяцев и ежемесячно на нее тратили не менее 3 млн долларов. Под стенами Кабинета министров работало палаточный городок, в котором с утра до вечера активисты анонсировали "тарифный Майдан" и требовали отставки правительства.

Кроме этого, в течение 2015-2016 годов под административными зданиями организовались митинги, деятельность которых была направлена на дискредитацию действий Кабмина Яценюка, а также областных органов исполнительной власти.

В ходатайстве следователь СБУ ссылается на то, что якобы до сих пор следствию не удалось выяснить место нахождения нардепа Онищенко и его допросить, выйти на организаторов размещения на рекламных площадях, ситилайтах в течение 2015-2016 годов сообщений оскорбительного характера, для дискредитации работы Кабмина и Яценюка.

22 мая нардеп-беглец Александр Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе.