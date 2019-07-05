"Нафтогаз" лишил "Газпром" огромной суммы денег в Европе

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в пределах иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение суд принял 11 июня.

Кроме того, Английский коммерческий суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов, получать согласие Нафтогаза, или согласование суд для получения таких средств.

Как сообщалось, в марте Английский коммерческий суд отяготил "Газпром" дополнительными обязательствами касательно не сокрытия и не вывода своих активов из юрисдикции Англии и Нидерландов. Кроме того, суд обязал "Газпром" предоставить денежное обеспечение объемом $200 млн на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

Согласно решению британского коммерческого суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между "Нафтогазом" и "Газпромом" на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа.

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