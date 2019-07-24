​Вернется в Украину? На Западе раскрыли неожиданные детали дела Фирташа

Австрийские чиновники неожиданно приняли решение о длительной задержке в экстрадиции бизнесмена Дмитрия Фирташа в Чикаго (США).

Об этом пишет американское издание The Hill в статье "Как предложение олигарху от помощника спецпрокурора Мюллера Эндрю Вайсмана может бумерангом ударить по Министерству юстиции".

"В этом новом ходатайстве утверждается, что два ключевых свидетеля, подтверждающие якобы факт взятки со стороны Фирташа, которых цитирует Министерство юстиции в своём требовании об экстрадиции, с тех пор отреклись от своих показаний, заявив, что ФБР грубо перекрутило их слова и оказывало на них давление, чтобы они подписали свои показания", - пишет автор The Hill Джон Соломон.

Согласно ходатайству, поданному в австрийский суд, и текстом которого располагает журналист, один свидетель утверждает, что его заявление в ФБР от 2012 года было "предварительно написано властями США" и содержит "существенные неточности по существу", включая то, что он никогда не использовал термины "взяточничество или взятки", как утверждал Минюст.

"Этот свидетель также утверждает, что подписал заявление 2012 года только потому, что ФБР "оказало на него чрезмерное давление", включая угрозы изъять его паспорт и не дать ему вернуться домой в Индию", - цитирует записку журналист.

Данный свидетель отказался от своих показаний летом 2017 года, когда первый заместитель спецпрокурора Мюллера Эндрю Вайсманн обратился к команде Фирташа со своим предложением о сделке, в рамках которой украинскому бизнесмену было предложено дать показания на Дональда Трампа в обмен на закрытие дела в США.

В соцсетях активно обговаривают возможное возвращение Фирташа в Украину.

Напомним, 16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа. В США ему грозит 50 лет тюрьмы. В то же время в Австрии возобновили судебный процесс в отношении украинского олигарха.

Дмитрий Фирташ является владельцем международной группы компаний Group DF, которая специализируется на химической, титановой, газовой промышленности и в банковской сфере.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Как Фирташ застрял в Австрии: кто блокирует его выдачу в США.