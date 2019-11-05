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Полицейским грозит тюремный срок: стало известно о новом повороте в деле "Онура"

вторник, 05 ноября 2019, 16:28
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Полицейским ГУНП в Полтавской области, которые расследовали дело незаконной добычи глины на сумму 240 млн грн, грозит лишение свободы до 3 лет.

Об этом сообщили на сайте Государственного бюро расследований, передает "Змист".

Следственным областной полиции инкриминируют нарушение по статьям "заведомо незаконное задержание" (ч. 1 ст. 371 УК) и "внесение в официальные документы заведомо ложных сведений" (ч. 1 ст. 366 УК).

25 июня следователи теруправления ГБР, расположенного в Полтаве, сообщили о подозрении следователем ГУНП в Полтавской области за незаконное задержание. Речь идет о Денисе Котове (соучредитель ООО "Запад-Инвест групп") и Виталии Шевчугу (экс-руководитель ГП "Государственный шелкосовхоз "Хорольский"). Последний, вероятно, дал незаконное разрешение фирме Котова на добычу глины вблизи села Коломийцево Озеро Хорольского района. Позже ее якобы покупал "Онур".

В ГБР считают, что полицейские не имели оснований задерживать Котова и Шевчуга. Следователи ГБР отмечают, что полицейские внесли заведомо ложные сведения в протокол задержания.

В середине 2017 турецкая фирма "Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет Ве Санаи Аноним Ширкети" в результате многочисленных обращений активистов попала в поле зрения правоохранителей.

Полиция открыла уголовное производство по признакам нарушений ч.2 ст. 28 УК, ч.5 ст.191 УК и ч.2 ст. 240 УК. Речь шла о возможном нарушении правил охраны недр при разработке карьера вблизи села Коломийцево Озеро, Хорольского района, а также о возможном хищении госсредств при выполнении работ по реконструкции дороги "Киев-Довжанский", которой занимается "Онур". По мнению полицейских, в результате кражи глины сумма убытков для государства составляет около 240 млн грн. В ходе этого расследования правоохранители задержали Котова и Шевчугу.

Однако, по мнению предпринимателей, их задержание было незаконным. Они обратились к полтавскому теруправлению Государственного бюро расследований для защиты прав.

Со своей стороны, ГБР начало расследование в отношении следователей полиции, которые фактически разоблачили преступную группу по хищению недр. Процессуальное руководство по делу ведет Генпрокуратура.

В сентябре 2019 судья Октябрьского райсуда Полтавы Анна Андриенко, которая рассматривает жалобы по делу о якобы незаконных действиях следователей, заявила о давлении со стороны заместителя Генпрокурора Украины. Анна Андриенко допускает, что это делается для того, чтобы в ряде дел было принято решение суда, устраивать как прокуратуру, так и ГБР.

Кроме того, правоохранители подозревают, что при покупке почвы "Онур" вывел 25 млн грн через фирму "Запад-Инвест групп".

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