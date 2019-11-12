Дело "Роттердам+": адвокат обвинила в предвзятости судей Антикоррупционного суда

Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда относительно заочного ареста бывших председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудника комиссии Владимира Бутовского - предвзятое и политически мотивированное, считают адвокаты.

Об этом написала адвокат обвиняемых по делу "Роттердам+" Ирина Одинец в Facebook.

"В суде состоялось заседание по избранию меры пресечения моим подзащитным Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовскому. Как и ожидали, вынесено решение о безальтернативном содержании под стражей без возможности внесения залога. Судебные заседания подтверждали наше подозрение о предвзятости суда. Судьи откровенно "подыгрывали" стороне обвинения. Чего стоит выход из совещательной комнаты для обязательства прокурора предоставить документы, об отсутствии которых и невозможности в связи с этим избрания меры пресечения указал защитник. Где же состязательность процесса?! Как же нормы УПК?! Где верховенство права?!", - написала Одинец.

По мнению адвоката, решение суда свидетельствует о политической мотивированности дела и предвзятости следствия.

"Мы можем вспомнить, как руководители НАБУ и САП неоднократно нарушали презумпцию невиновности, называя фамилии моих подзащитных в заранее определенном контексте виновности. Руководители государства в течение недели публично озвучили мотивы своих действий - "Общество требует крови. Общество требует посадок", - отметила Одинец.

Она подчеркнула, что в ходе расследования дела следователи "фальсифицировали доказательства, руководствуясь политической целесообразностью, а не желанием установить истину".

"Вынесение решения об ограничении свободы моих подзащитных в деле, в котором до сих пор невыясненными остаются обстоятельства фальсификаций и манипулирования следствия, действительно гораздо больше похоже на удовлетворение запроса на "кровь и посадки", чем намерение установить истину", - констатировала Одинец.

Ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. Адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных заключения, которые подтвердили корректность формулы. По ее мнению, это не устроило следствие, и НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темнику".

Экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк ранее назвал дело "Роттердам+" местью Коломойского путем использования незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

По результатам исследования, проведенного службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года, уровень недоверия к Антикоррупционному суду составляет 57%, к НАБУ и САП - 56%.