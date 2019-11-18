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Скандал с задержанием главы Укрэксимбанка: появились новые подробности из зала суда

понедельник, 18 ноября 2019, 16:00
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Стало известно, о какой мере пресечения ходатайствует прокурор для главы Укрэксимбанка Александра Гриценко, задержанного в Киеве 16 ноября.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой Интерфакс.

Так, в частности, прокурор затребовал определить для Гриценко меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн и взятии его под стражу на 50 дней.

В тоже время, сторона защиты банкира настаивает на его незаконном задержании. Адвокаты считают, что подозрение их подзащитному объявлено не было.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат Гриценко заявлял, что его подзащитного пытали.

Также стало известно, что руководителя "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках дела о легализации доходов, полученных незаконным путем топ-чиновниками при экс-президенте Викторе Януковиче.

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