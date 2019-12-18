В Украине указали на важный момент в решении суда по переименованию УПЦ (МП)

Верховный Суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры на решение Окружного административного суда Киева о приостановлении переименования УПЦ МП.

Об этом сообщает "Укринформ".

При этом есть одна важная деталь, которую большинство отечественных СМИ упустили, когда писали о том, что Верховный суд якобы запретил переименовывать Украинскую православную церковь МП. Доводы кассационной жалобы не опровергают выводов суда и сводятся к переоценке установленных судами первой и апелляционной инстанции обстоятельств.

"Речь идет только об обеспечении судебного иска, само же дело, то есть доведение противоправности проведения Министерством религиоведческой экспертизы, по которой все религиозные организации в структуре РПЦвУ должны внести в свое уставное наименование указание принадлежности к Московскому патриархату - по сути еще не рассматривалась", - говорит религиозный эксперт Илья Бей.

Он добавляет, что в решении ВСУ речь идет об обеспечении судебного иска, а не о рассмотрении дела по существу. Более того, это "обеспечение" касается не всех приходов Московского патриархата, а только религиозных организаций (центров, руководящих структур), то есть - 267-ми монастырей, епархий и синодальных управлений.

Напомним, что Закон о переименовании религиозных организаций был принят 20 декабря 2018 года. А 22 марта 2019 года УПЦ МП подала в суд на Минкульт через постановление о переименовании.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 14 декабря Митрополит Епифаний заявил о ликвидации Киевского патриархата.