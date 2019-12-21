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В Украине вынесли приговор "ополченочке" Дрюк, бежавшей от боевиков ДНР

суббота, 21 декабря 2019, 16:02
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Павлоградский суд вынес приговор бівшего боевика так называемой ДНР Светлане Дрюк по кличке "Ветерок", которая сбежала с оккупированного Донбасса благодаря спецоперации украинской контрразведки.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Приговор был вынесен 16 декабря. Дрюк признали виновной в совершении преступления по статье "создание террористической группы или террористической организации".

"Обвиняемая в период 2014 - 2018 годы принимала участие в деятельности террористической организации в качестве "заместителя начальника штаба 11 Дунайско - Енакиевского полка 1 армейского корпуса народного ополчения т.н. ДНР", подбирала и обучала добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Дрюк была героиней многих пропагандистских сюжетов в СМИ боевиков.

"В ходе досудебного расследования обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и участвовали в ведении агрессивной войны против Украины, а также по поставкам боевой техники с территории РФ", - отметили в суде.

Дрюк назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Как сообщал "Апостроф", в 2019 году Светлана Дрюк рассекретила российского генерала, который участвовал в войне на Донбассе.

Ранее Экс-боевик ДНР из Сербии Деян Берич, заявил, что на счету Дрюк большое количество смертей бойцов ВСУ.

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