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Суд вынес скандальное решение по фигурантке дела об убийстве Шеремета: фото

среда, 08 января 2020, 17:54
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Фото: соцсети

В среду, 8 января, Апелляционный суд Киева рассмотрев апелляцию на меру пресечения подозреваемой военной медсестры Яны Дугарь, которая является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, оставил в силе предыдущее решение о круглосуточном домашнем аресте.

Об этом стало известно из зала суда.

Известно, что также должна быть заслушана уже повторная апелляция защиты подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко.

Напомним, 18 декабря из-за отсутствия необходимых документов отменили заседание Киевского апелляционного суда об отмене меры пресечения для военной медсестры Яны Дугарь и перенесли на 8 января 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокаты Дугарь заявили о наличии у нее алиби в день убийства Шеремета.

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