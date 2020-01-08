Суд вынес скандальное решение по фигурантке дела об убийстве Шеремета: фото

В среду, 8 января, Апелляционный суд Киева рассмотрев апелляцию на меру пресечения подозреваемой военной медсестры Яны Дугарь, которая является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, оставил в силе предыдущее решение о круглосуточном домашнем аресте.

Об этом стало известно из зала суда.

Известно, что также должна быть заслушана уже повторная апелляция защиты подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко.

Напомним, 18 декабря из-за отсутствия необходимых документов отменили заседание Киевского апелляционного суда об отмене меры пресечения для военной медсестры Яны Дугарь и перенесли на 8 января 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокаты Дугарь заявили о наличии у нее алиби в день убийства Шеремета.