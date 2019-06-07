10-ка Гройсмана: появились интересные подробности по соратникам премьера

На съезде партии премьер-министра Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" была представлена первая десятка избирательного списка. Среди них засветились и представители "Народного фронта" - министры Лилия Гриневич, Павел Петренко, члены фракции НФ Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

В комментарии "Апострофу" Петренко подтвердил, что их участие согласовывалось с лидером партии Арсением Яценюком.

"Партия дала возможность членам команды участвовать с теми партиями, с которыми есть общие ценности. Именно поэтому я сегодня тут, потому что есть общие ценности и повестка дня", - рассказал Петренко.

По его словам, Яценюк дал сигнал для всех членов партии, что они могут объединяться с Гройсманом, с ним лично обсуждались такие решения.

По состоянию на сегодня никто из первой десятки пока не планирует становиться членами "Украинской стратегии".

КНапомним, ранее Гройсман и Яценюк планировали объединиться для участия на досрочных парламентских выборах. Но в последний момент премьер передумал и решил идти сам.

Как сообщал "Апостроф", Гройсман пояснил, почему идет на парламентские выборы без экс-президента Петра Порошенко.