RU  UA  EN

пятница, 7 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 июня

18:25
Президенту подали петицию о том, чтобы активист Михайлик стал губернатором Одесской области
18:22
Украина завоевала историческую путевку в 1/2 финала чемпионата мира
18:20
Изнеможденный разводом Питт выдвинул Джоли твердый ультиматум
18:19
Эксперт пояснил попытки представителя президента в Кабмине Геруса перенести рынок электроэнергии
18:09
Под Львовом женщина попала в смертельное ЧП: названа причина
18:05
Одиозный киевский застройщик планирует пройти в Раду через "Слугу народа"
17:45
Крупные потери ВСУ на Донбассе: появились новые данные о пострадавших
17:43
В USAID призвали Украину поторопиться со введением рынка электроэнергии
17:27
Эксперт пояснил важность присоединения Кивы к партии Рабиновича
17:25
"Відродження", "Доверяй делам", "Наши", Оппоблок и "Партия мира и развития" пойдут на выборы вместе
17:14
В сети нашлись забавные фото и видео со съемок "Чернобыля" HBO в Киеве
17:05
Стало известно об исчезновении самолета в небе над Киевом: первые подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

10-ка Гройсмана: появились интересные подробности по соратникам премьера

пятница, 07 июня 2019, 16:00
переглянути новину українською

На съезде партии премьер-министра Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" была представлена первая десятка избирательного списка. Среди них засветились и представители "Народного фронта" - министры Лилия Гриневич, Павел Петренко, члены фракции НФ Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

В комментарии "Апострофу" Петренко подтвердил, что их участие согласовывалось с лидером партии Арсением Яценюком.

"Партия дала возможность членам команды участвовать с теми партиями, с которыми есть общие ценности. Именно поэтому я сегодня тут, потому что есть общие ценности и повестка дня", - рассказал Петренко.

По его словам, Яценюк дал сигнал для всех членов партии, что они могут объединяться с Гройсманом, с ним лично обсуждались такие решения.

По состоянию на сегодня никто из первой десятки пока не планирует становиться членами "Украинской стратегии".

КНапомним, ранее Гройсман и Яценюк планировали объединиться для участия на досрочных парламентских выборах. Но в последний момент премьер передумал и решил идти сам.

Как сообщал "Апостроф", Гройсман пояснил, почему идет на парламентские выборы без экс-президента Петра Порошенко.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Средний класс в поисках выбора: в Украине зарождается новая политсила

Эпоха постправды: почему побеждает технология популизма

Яценюк юлит: какое будущее готовит "Народному фронту" его лидер

Минус или плюс: что ожидает Оппоблок после изгнания из фракции Бойко и Левочкина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: