​Какие партии лишились государственных денег: решение Рады

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона, лишающий государственного финансирования партии, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.

Законопроект поддержали 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Изменения предусматривают, что ежегодно партиям будут выделять сотую часть от минимальной заработной платы, умноженную на количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

Ранее право на госфинансирование имели исключительно партии, которые на выборах набрали не менее 2% голосов.

Как сообщал “Апостроф”, украинское правительство после завершения работы миссии Международного валютного фонда в Киеве рассчитывает подписать новую программу финансирования с МВФ в декабре.