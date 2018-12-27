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На селе построили всего 3 амбулатории по президентской программе - нардеп

четверг, 27 декабря 2018, 14:13

За время реализации программы президента Петра Порошенко "Сельская медицина" из бюджета было выделено 5 млрд. грн., при этом полностью было построено только 3 амбулатории вместо 500 запланированных.

Такую точку зрения выразил народный депутат, член фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль.

По его словам, всего на инициированную летом прошлого года при непосредственном участии президента программу "Сельская медицина" планировали за три года (2017-2019 гг.) потратить более 14 млрд грн.

"За них должны были построить 2528 новых амбулаторий, модернизировать 1864 существующие амбулатории, 13205 ФАПов и 476 ЦПМСП, а также сделать еще много полезного для комплексного развития сельской медицины. До сих пор грандиозные планы остаются только на бумаге. Вместо создания системы сельской медицины, власти построили лишь несколько "кормушек" для отдельных чиновников", - отметил В. Дубиль.

По его данным, на 2017 год на реализацию программы выделили 4 млрд грн., однако при этом ни одной амбулатории на эти средства не построили.

"Провал с реализацией президентской программы был таким громким, что президент летом совершил прямой подлог – под видом начала реализации своей программы развития сельской медицины, он открыл совершенно другую амбулаторию, которую построили за счет благотворительной помощи Франции. Затем дал прямое поручение до конца этого года построить около 500 сельских амбулаторий. Для его реализации во второй год выполнения программы, Кабмин выделил почти 3 млрд грн. на строительство 512 амбулаторий по всей стране", -написал Дубиль.

По его словам, к завершению 2018 года вместо строительства более 500 амбулаторий, было начато возведение всего 38 амбулаторий, а на конец года полностью построили только три.

"При этом за 2017-2108 годы на программу "Сельская медицина" (строительство амбулаторий и закупка автомобилей для врачей) потратили 5 млрд грн. За них построили только 3 амбулатории! На 2019, последний год президентской программы планируется выделить 1 млрд грн. На него, возможно, удастся достроить еще несколько из запланированных амбулаторий. При этом не забывая положить наши с вами бюджетные средства себе в карман через создание коррупционных схем", - считает Дубиль.

«Действующая власть доказала – она не способна провести реформы, даже когда есть деньги. Потому реальные изменения в области делаются не из красивой картинки на экране. Они обсуждаются со всеми сторонами процесса - пациентами, врачами, затем планируются и воплощаются в жизнь. И уверен, именно таким образом скоро будет происходить трансформация всей системы здравоохранения - уже при новой власти", - резюмировал нардеп.

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