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В Жмеринке жестоко избили активистов, требовавших отстранить мэра Свитлака - Нацдружины

четверг, 27 февраля 2020, 18:53
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В Жмеринке произошли столкновения между общественными активистами, представителями Нацдружин и полицией, с которой оказались неизвестные молодые люди в штатском, в результате больше десяти активистов пострадали, у одного проломлен череп. Причиной столкновений стала попытка местных жителей попасть на заседание Жмеринского горсовета, во время которого должен был рассматриваться вопрос о лишении полномочий и. о. главы города Юрия Свитлака.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацдружин.

"Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию горсовета. Больше десяти человек пострадали, у одного проломлен череп. Все началось с того, что в Жмеринском городском совете должен был рассматриваться вопрос о лишении полномочий и. о. городского главы, секретаря горсовета Юрия Свитлака. У местных жителей были вопросы к мэру об уголовном деле о взяточничестве в размере 250 000 гривен, сомнительных расходах средств местного бюджета и коррупционного бизнеса семьи Свитлака", - говорится на сайте Нацдружин.

Представители центра сообщают, что Юрий Свитлак в городе имеет "репутацию человека, связанного с криминалитетом". Поэтому, несмотря на значительное количество нарушений и скандалов с его участием, местная община не протестовала против его назначения до сих пор - боялась. Когда у горсовета появилась палатка активистов с надписью "Откровенно о коррупции, малой правдой к большим изменениям", ее моментально разбили неизвестные. Женщин, которые находились внутри, избили.

"Снесли палатку общественной организации, которая проводила соцопрос о коррупции в городе. Наемники избили девушек, которые находились в палатке, сломали оборудование. Община вышла на протест. В помещении горсовета председатель встретил людей рубежом титушок, которых защищали полицейские в полном снаряжении. Титушки при поддержке полиции набросились на митингующих, завязалась драка. Активистов "Нацдружин" затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками. Тем, кого задержала полиция, надевали наручники и добивали на полу", - говорится в сообщении.

Заметим, что на видеозаписи событий видно, как неизвестные молодые "расправились" с палаткой активистов и избили женщин, которые в ней находились - одну из них повалили на землю. Также на записи зафиксированы неизвестные молодые люди, которые вместе с полицией сбили с ног одного из активистов и начали бить его ногами.

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