Оккупанты спланировали для крымчан новогодний блэкаут: в сети появилась яркая фотожаба

В сети опубликовали фотожабу по мотивам опубликованного оккупационными властями Крыма графика отключений электроэнергии на январь 2019 года.

Работу опубликовал в Twitter блогер "КРЫМский бандеровец".

"Крым. Оккупанты опубликовали график 9-часовых отключений света на январь 2019 года. Тех, кто не попал в график, будут отключать вне графика. Ну, и не забываем, что каждое дуновение ветра или пролетающая птичка может вызвать блэкаут или скачки напряжения", - написал он.

Как известно, в Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Как сообщал "Апостроф",