​Как во время Евромайдана: активист жестко высказался о беспределе полиции в Одессе

Одесский евромайдановец Виталий Устименко рассказал о том, как полиция "месила дубинами" и била ногами активистов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня (25 декабря - ред.) было принято решение использовать полицию (а не титушок или охранные фирмы) для защиты частного коммерческого проекта. Здесь допустимые варианты, как вы понимаете. Это все доступные инструменты в распоряжении доминирующей группы. Они сегодня отработали на славу: держали ручками забор, чтобы с ним ничего вдруг не произошло, месили дубинами и ногами активистов, нормально так", - написал активист.

Он также написал о том, что полиция безосновательно обвиняет активистов в уголовных преступлениях.

"Они додумались инкриминировать активисту АвтоМайдана Олегу Кожушняку нападение на полицейского! С*ка, Олегу, человеку, который даже с конченой титушней пытается говорить и апеллировать к высшим человеческим ценностям! Человеку, до последнего остается максимально дипломатической даже в диких условиях - шьют уголовную статью", - написал Устименко.

Как сообщал "Апостроф", 25 декабря в отношении задержанных в Одессе активистов было возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении правоохранителям.