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Конец военного положения: стало известно, что ждет россиян на границе

среда, 26 декабря 2018, 20:49

Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленный контроль за въездом иностранных граждан, в частности, россиян, после окончания срока действия военного положения.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, передает "Украинская правда".

"Военное положение вводилось по той причине, что была высокая вероятность военной агрессии, военного вторжения России на территорию Украины. Сейчас актуальность такого вторжения снизилась, но проблемы безопасности на границе никуда не делись... Поэтому меры усиленного контроля за въездом иностранцев в Украину будут продолжаться", – пояснил он.

Также Слободян отметил, что меры усиленного контроля за время военного положения "подтвердили свою эффективность".

"В пределах компетенции Госпогранслужбе удалось не допускать провокаций на границе, а также обезопасить граждан, проживающих в Украине, от провокаций", – уточнил он.

Спикер Госпогранслужбы добавил, что усиленный контроль касается граждан из перечня 70 стран миграционного риска, в том числе, России.

"Конечно, в контексте агрессии России против Украины именно граждане Российской Федерации являются объектом нашего повышенного внимания", – отметил Слободян.

Как сообщал "Апостроф", ранее в связи с военным положением Украина закрыла въезд для некоторых категорий граждан РФ.

В Украине ввели ограничения для въезда мужчин, имеющих российское гражданство, в возрасте от 16 до 60 лет.

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