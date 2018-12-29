Украинцев предупредили о сильном морозе в последнее воскресенье 2018 года

В воскресенье, 30 декабря, в некоторых регионах Украины температура воздуха понизится до 13 градусов мороза.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, согласно прогнозам синоптиков, 30 декабря осадки покинут южные и центральные регионы Украины. Однако на севере и западе Украины ожидается мокрый снег с дождем.

На западе в центре и севере страны температурная картина останется неизменной, в то же время на юге немного похолодает днем - до 1 градуса мороза. Ночью столбик термометра здесь покажет 2-4 градуса ниже нуля. На востоке будет холоднее всего: в ночное время суток температура воздуха упадет до 10-13 градусов мороза.

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