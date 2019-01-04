В случае чего - первым сдаст своих: украинский прокурор оскандалился с анонимной страницей в Facebook

Военного прокурора Виталия Опанасенко заподозрили в том, что он ведет в Facebook анонимную страницу, на которой постит резкие шутки про украинские власти, в том числе, про генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак.

По его словам, на странице под именем "Василий Иванов" появляются репосты с изображениями прокурора Опанасенко, а также в друзьях находятся его мать и девушка.

"Просто ситуация такая, когда ты ведешь страницу в социальной сети от чужого имени то не нужно репостить посты с своим изображением, а также не нужно добавлять в друзья своих родных и близких. Опанасенко этого не знает и с удовольствием репостит посты со своим изображением, а также в друзья добавляет свою маму Тамару Опанасенко и девушку Светлану Магдюк", – пишет Крутчак.

Также, считает журналист, поскольку Опанасенко является госслужащим, то должен воздерживаться от активной политической деятельности.

"А поскольку Опанасенко является госслужащим, он автоматически становится вне политики! Но когда ты ведешь страницу под чужим именем, то без проблем можешь демонстрировать свою политическую позицию, в частности можно посмеяться с президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и генерального прокурора Юрия Луценко. Кто-то скажет: что с них нельзя смеяться? Конечно, можно. Я даже это делаю. Но делаю это открыто, а не как гнида прячусь под чужим именем так, как это делает ПРОКУРОР военной прокуратуры Виталий Опанасенко. Кстати, как раз такие как Виталий Опанасенко при любых минимальных изменениях первыми будут сдавать своих и с удовольствием прислуживать новому хозяину", – заявляет журналист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 22 декабря первый заместитель прокурора Волынской области Игорь Цюприк, будучи выпившим, устроил серьезную аварию в Киеве.