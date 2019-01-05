Следующая станция - НАТО: в сети бурно обсуждают подписание Вселенским патриархом томоса для Украины

В Стамбуле 5 января состоялась церемония подписания томоса для Православной церкви Украины.Вселенский патриарх Варфоломей поставил подпись под изготовленным на пергаменте документом, привезенным иконописцом и каллиграфом, иеромонахом Лукой из монастыря Ксенофонт на Афоне.

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Историческое событие вызвало бурную реакцию в сети. Известные личности и рядовые пользователи принялись делиться впечатлениями от произошедшего и новыми ожиданиями.

Как сообщал "Апостроф", в России заявили, что подписание томоса для Украины патриархом Варфоломеем окончательно оторвало Константинопольский патриархат от мирового православия.