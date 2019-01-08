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Еще один "сломался": украинцев возмутило заявление известного россиянина про томос

вторник, 08 января 2019, 06:33

Российский философ заявил, что украинцы не веруют во Христа.

Об этом сообщает украинский поэт Андрей Бондар, ссылаясь на слова российского философа и преподавателя московских ВУЗов Максима Горюнова.

"Совещания, которые меняют структуру подчинения епископов - это ничтожный уровень. То внимание, которое получила автокефалия Украины, говорит о том, что украинцы не веруют во Христа. Они веруют в Украинскую Нацию", - написал Горюнов на своей странице в Facebook.

Поэт и публицист Бондар прокомментировал высказывание россиянина.

"Как считаете, сломался этот один из последних "добрых русских" или еще нет? Мне кажется, не выдержал Максим испытания украинской автокефалии. Сломался. Существуют вещи принципиальные, от которых корчит их всех - и плохих, и хороших", - резюмировал он.

В сети пользователи негативно отнеслись к критике украинцев и томоса для Украины. Но есть и те, кто поддержал слова Горюнова.

Как сообщал "Апостроф", из-за вручения Украине Вселенским патриархом томоса, в России заявили про анафему Варфоломею. Также в РПЦ грубо высказались о подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. А тем временем в Киев из Стамбула самолетом привезли томос об автокефалии Православной церкви Украины.

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