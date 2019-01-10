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На Донбассе ранены коммунальщики: боевики публикуют "рассказ выживших"

четверг, 10 января 2019, 15:33

На Донбассе трое сотрудников коммунальной службы во время работы получили ранения.

Об этом сообщает издание "Громадське".

Работники компании "Вода Донбасса" расчищали дороги к насосной станции у Южнодонбасской водопровода.

"Сегодня в районе села Крутая Балка (Донецкая область - ред.) При расчистке дороги к насосной станции первого подъема Южнодонбасской водопровода были ранены три сотрудника компании. Боеприпасами был поврежден и впоследствии сгорел автомобиль ЗИЛ-131", - говорится в сообщении.

По информации блогера под ником "Фашик Донецкий", боевики обвинили в этом военнослужащих ВСУ. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter. Кроме этого, в сети появилось видео, где "выжившие" коммунальщики рассказывают об инциденте.

Как сообщал "Апостроф", 9 января российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. Двое боевиков были ликвидированы.

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