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Экс-глава УАПЦ отказался от почетного звания: стала известна причина

воскресенье, 13 января 2019, 22:11

Бывший глава Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий отказался от предложения мэра Львова Андрея Садового получить звание почетного гражданина города.

Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УАПЦ.

По его словам, это вызвано позицией митрополита Филарета.

"Митрополит Макарий, признавая решение Матери-Церкви, отказывается от предложения мэра Львова о получении звания почетного гражданина Львова вместе с митрополитом Филаретом, который игнорирует решение Вселенской Патриархии", - говорится в заявлении.

В епархии напомнили, что 6 января бывшие главы УАПЦ и УПЦ КП митрополит Макарий и митрополит Филарет отсутствовали во время вручения томоса ПЦУ в Стамбуле.

"Митрополит Макарий объяснил свое отсутствие в Константинополе непослушанием Филарета, который не желает принять признанный Вселенской Патриархией устрой Православной Церкви в Украине. Именно нежелание снять патриарший куколь и стало причиной отсутствия архиереев 6 января в Константинополе", - подчеркнули священнослужители.

Как сообщал "Апостроф", 9 января, в Стамбуле члены Синода Вселенского Патриархата подписали томос об автокефалии для Украинской церкви.

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