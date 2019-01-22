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​В Одессе три "героя" на Mercedes избили полицейского: подробности скандала

вторник, 22 января 2019, 19:41

21 января на Овидиопольской дороге нарушитель ПДД с товарищами жестоко избил патрульного, который остановил их авто.

Об этом сообщает "Думская".

Водитель, которого остановили за отсутствие светового сигнала поворота при совершении маневра, сначала отреагировал на законные требования патрульного агрессивной бранью, а дождавшись подмоги двух друзей, вместе с ними набросился на полицейского с кулаками.

Сотрудник правоохранительных органов с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки был госпитализирован.

Троих правонарушителей — одесситов 28 и 35 лет и 35-летнего жителя области доставили в Малиновский отдел полиции. Как сообщили в Нацполиции, водитель Mercedes имел признаки алкогольного опьянения.

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые задержаны. Продолжается следствие.

Как сообщал "Апостроф", недавно в Харькове неизвестные в масках напали на полицейского, в результате чего офицер получил тяжелые огнестрельные ранения.

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