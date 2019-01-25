Грозит ампутация: появились тревожные данные о пленном украинском моряке

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что одному из раненых украинских моряков, которых Россия захватила у Керченского пролива, Василию Сороке, могут ампутировать часть руки.

Об этом она сообщила в Facebook.

Обмудсмен отметила, что встретилась с родственниками военнопленных моряков.

"Узнала от Виктора Сороки о состоянии здоровья его раненого сына. У парня еще больше отекла и посинела рука и если ему не оказать неотложную медицинскую помощь, часть конечности придется ампутировать", - заявила она.

Денисова заверила, что сразу связалась по телефону с и.о. министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун. Высказала просьбу вмешаться в ситуацию и найти врача в Москве, который сможет попасть в СИЗО "Матросская тишина", посетить там Василия Сороку и предоставить выводы относительно срочной и крайне необходимой медицинской помощи.

Позже омбудсмен добавила, что связалась с советником президента РФ, Председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым по данному вопросу.

"Главный врач медицинского блока СИЗО "Матросская тишина" сообщил Федотову, что состояние здоровья украинского военнопленного удовлетворительное. Его обследование проводилось невропатологом и по словам врачей рука парня отечная через использование эспандером", - сказала она.

"Но по моей просьбе Федотов договорился, что на следующей неделе (в понедельник-вторник) парня обследует нейрохирург", - добавила Денисова.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Москва готовит очередную подлость против раненых украинских моряков.