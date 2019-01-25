Смерть старейшей женщины Украины: журналисты показали архивное видео и назвали место похорон

Старейшая женщина Украины схимонахиня Иоанна умерла в возрасте 107 лет, в сети показали архивное видео.

Об этом сообщает телеканал "Черновицкий Луч".

Самая старшая женщина Украины жродилась на Буковине. Она жила в Женском ставропигиальном монастыре в честь Афонской иконы Божьей матери в урочище Кипячее Малинского района Житомирской области. В четвер, 24 января, Ионна умерла в возрасте 107 лет. Ее похоронят на территории монастыря.

Напомним, схимонахиню Иоанну в миру звали Мария Дмитриевна Мороз. Инокиней женщина стала в 99 лет. Позже отец Роман забрал ее в женский монастырь в Кипячее. Там Иоанна приняла постриг в монахини, а затем – в схимонахини.

Как сообщал "Апостроф", в Италии 15 апреля 2017 года в возрасте 117 лет умерла старейшая жительница планеты Эмма Морано.