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Смерть старейшей женщины Украины: журналисты показали архивное видео и назвали место похорон

пятница, 25 января 2019, 10:31

Старейшая женщина Украины схимонахиня Иоанна умерла в возрасте 107 лет, в сети показали архивное видео.

Об этом сообщает телеканал "Черновицкий Луч".

Самая старшая женщина Украины жродилась на Буковине. Она жила в Женском ставропигиальном монастыре в честь Афонской иконы Божьей матери в урочище Кипячее Малинского района Житомирской области. В четвер, 24 января, Ионна умерла в возрасте 107 лет. Ее похоронят на территории монастыря.

Напомним, схимонахиню Иоанну в миру звали Мария Дмитриевна Мороз. Инокиней женщина стала в 99 лет. Позже отец Роман забрал ее в женский монастырь в Кипячее. Там Иоанна приняла постриг в монахини, а затем – в схимонахини.

Как сообщал "Апостроф", в Италии 15 апреля 2017 года в возрасте 117 лет умерла старейшая жительница планеты Эмма Морано.

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