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Десятилетия в плену: в Украине заговорили о незавидной судьбе Крыма

воскресенье, 27 января 2019, 10:28

Никто доподлинно не знает, когда завершится российская оккупация Крыма, понятно одно - это надолго.

Об этом сообщает издание ZN,UA, ссылаясь на слова дипломата и юриста-международника Максима Кононенко.

"В начале 2014 году никто не мог представить, что произойдет в Крыму. Сценарий захвата полуострова вооруженными силами РФ был лишь одним из многих возможных, а в сценарий его аннексии вообще не верилось. Однако сегодня мы отмечаем уже пятую годовщину этих печальных событий. Никто доподлинно не знает, когда завершится оккупация. Советская оккупация балтийских государств продолжалась 50 лет, негласная оккупация россиянами Приднестровья продолжается более двух десятилетий, грузинские регионы Абхазии и Южной Осетии оккупированы "российскими миротворцами" уже более 10 лет. Понятно одно: российская оккупация Крыма - это надолго", - отметил он.

По мнению Кононенко, чтобы надолго не превратилось в навсегда, Украина должна противопоставить российскому агрессору последовательную, системную и консолидированную политику непризнания, рассчитанную на дальнюю перспективу.

"Именно политику, а не фрагментарные и распыленные, хотя иногда эффективные действия. Судебные и арбитражные производства - важный трек, но ограниченный юрисдикцией органов, которые рассматривают иски. Контрмеры и санкции - действенный рычаг, но зависит от доброй воли партнеров. Дипломатический протест - незаменимый инструмент дипломатии, но без конкретных действий остается пустым звуком. Ни один из них не может радикально изменить ситуацию. Лишь их соединение с проактивной политикой непризнания может если не остановить, то замедлить время, которое работает сегодня против Украины", - подчеркивает дипломат.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированного Россией Крыма поделились рассказами о жизни на полуострова спустя 5 лет после его аннексии.

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