РУС. | УКР.

воскресенье, 27 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 января

13:35
В сети показали отличившегося "боевого бурята" Путина
13:30
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского масс-старта в Антхольце
13:25
Господи, позор какой-то: в России загнобили своего же спортсмена
13:10
В селе под Киевом с Днем соборности поздравили без Донбасса и Крыма
12:49
Определился победитель мужского Australian Open-2019: опубликовано видео
12:45
На КремльТВ возник очередной скандал из-за "разговора об Украине"
12:41
Прежде чем говорить о Крыме, нужно решить вопрос с Донбассом - Рабинович
12:40
Пугачева летит в космос? В сети скандал из-за бюджетных миллионов на концерт певицы
12:35
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского масс-старта в Антхольце
12:31
День памяти жертв Холокоста: Тимошенко напомнила украинцам о страшном уроке Второй мировой
12:20
Чиновник из Верховной Рады напал на полицейских: в сети рассказали подробности
11:49
На Донбассе прогремел взрыв в жилом доме: подробности и фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В селе под Киевом с Днем соборности поздравили без Донбасса и Крыма

воскресенье, 27 января 2019, 13:10

В сети показали фото биллборда в Киевской области, где Украину поздравили с Днем соборности без Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пользователь сети Александр Шевченко в группе "Петропавловская Борщаговка" в Facebook.

"Вроде бы все хорошо, но: Донбаса нет, Крыма нет((", - написал - он.

Как сообщал "Апостроф", 22 января Украина отпраздновала исторический юбилей – 100 лет со дня провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР. Также в день 100-летия со дня подписания Акта Злуки Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, Харьков с рабочей поездкой посетил глава МВД Арсен Аваков. А в Киеве на автостанции "Выдубичи" заметили карту, на которой Крым оказался российским.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реформы в Украине: езда задом наперед

Толерантность как конъюнктура

​Операция "иммунизация": почему Минздрав может не потушить вспышку кори в Украине

Погода на неделю: много снега, но тепло

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: