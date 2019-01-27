В селе под Киевом с Днем соборности поздравили без Донбасса и Крыма

В сети показали фото биллборда в Киевской области, где Украину поздравили с Днем соборности без Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пользователь сети Александр Шевченко в группе "Петропавловская Борщаговка" в Facebook.

"Вроде бы все хорошо, но: Донбаса нет, Крыма нет((", - написал - он.

Как сообщал "Апостроф", 22 января Украина отпраздновала исторический юбилей – 100 лет со дня провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР. Также в день 100-летия со дня подписания Акта Злуки Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, Харьков с рабочей поездкой посетил глава МВД Арсен Аваков. А в Киеве на автостанции "Выдубичи" заметили карту, на которой Крым оказался российским.