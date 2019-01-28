В России Путин попал на календарь с убитыми боевиками: фото и реакция сети

В сети опубликовали фото календаря с президентом РФ Владимиром Путиным и убитыми боевиками на Донбассе, который продавали в книжном магазине России.

Об этом сообщает российский актер Сергей Кольварский на своей странице в Facebook.

"Зашел в книжный, а там вот такой календарь. Вышел", - написал он и опубликовал снимок календаря.

В сети пользователи прокомментировали пост и посмеялись над таким календарем.

В комментариях один из пользователей сети уточнил, что титульное фото календаря - это фотошоп плаката к американскому фильму "Лють" с актером Брэдом Питтом.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети высмеяли стремительно подешевевших календарей с изображением президента РФ Владимира Путина в одном из российских магазинов.