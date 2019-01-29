В сети показали грустное фото оккупированного Крыма за колючей проволокой

В сети опубликовали грустное фото оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает блогер под ником Wasily Crimea на своей странице в Twitter.

На снимке видно красивый пейзаж, однако он огражден забором и колючей проволокой.

"Настроение", - прокомментировал фотографию блогер.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии оккупированной Керчи (Крым), улицы которой завалены мусором. Также в социальной сети опубликовали снимки пустого железнодорожного вокзала в городе Симферополь. На фотографии не видно поездов, а также почти нет людей. Кроме этого ранее показали и фото "бархатного сезона" в Крыму. Судя по снимкам, отдыхающих на пляжах, которых было не слишком много и в разгар сезона, к ему завершению практически не осталось.