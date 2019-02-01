​Полиция объявила в розыск рецидивиста, сбежавшего из зала суда под Черкассами: фото

31 января в Черкасской области из зала суда сбежал неоднократно судимый мужчина, обвиняемый в краже с проникновением.

Об этом сообщает Нацполиция области.

По информации Шполянского отделения полиции Смиляньского отдела Черкасской области, 37-летний подсудимый Виталий Черевко убежал из зала Шполянского районного суда 31 января около 13:30.

Мужчина обвиняется в совершении кражи, соединенной с проникновением в помещение (по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

По его розыск ориентирован весь личный состав полиции Черкасской и смежных областей.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео, на котором неизвестный мужчина зашел в один из столичных магазинов и украл мобильный телефон у продавца. Сейчас злоумышленник объявлен в розыск.