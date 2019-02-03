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Под Тернополем полиция избила священника – УПЦ МП

воскресенье, 03 февраля 2019, 22:38

УПЦ МП заявила об избиении неизвестными и полицией священника Свято-Преображенского храма с. Гнездичное (Тернопольская область).

Об сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Так, в воскресенье, 3 февраля, у храма произошло столкновение между сторонниками Православной церкви Украины и представителями религиозной общины УПЦ МП.

"Особенно от рук мужчин крепкого телосложения с красно-черными нашивками на рукавах и собственно полиции пострадал настоятель религиозной общины Украинской Православной Церкви протоиерей Стефан Балан", - говорится в сообщении.

В УПЦ МП утверждают, что утром перед началом богослужения возле церкви начали собираться сторонники ПЦУ, которые "сорвали Божественную литургию верующим" УПЦ МП.

В УПЦ МП заявляют, что полиция стала на сторону сторонников ПЦУ.

"Полиция начала брать все в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехало спецподразделение полиции и начали нас бить. На видео все хорошо видно. Меня били, верующих толкали. А потом пришли какие-то мужчины в защитной форме с красно-черными нашивками и начали нас всех разбрасывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого мы вызвали скорую. Медицинские работники зафиксировали ушибы всего тела - голова, грудь, руки", - рассказал председатель религиозной общины, который якобы больше всего пострадал в схватке.

При этом, по состоянию на вечер воскресенья полиция Тернопольской области не сообщает об инциденте.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские пранкеры устроили провокацию против митрополита Епифания.

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