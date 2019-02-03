РУС. | УКР.

воскресенье, 3 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 февраля

10:28
Ковалев - Альварес: полное видео боя
10:17
В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
10:15
В сети ажиотаж вокруг поимки колоритного фаната ДНР: опубликованы фото
10:02
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Арсенал: расписание трансляций
09:49
Известный российский боксер взял реванш в чемпионском бою: опубликовано видео
09:49
Будущего нет: в России заговорили о возвращении Крыма Украине
09:38
Спасали 30 минут: появились детали внезапной смерти Децла
09:17
Юлили и петляли: в "Народном фронте" высказались о президентском маневре Яценюка
09:15
В Киеве проходит интронизация главы ПЦУ Епифания: онлайн трансляция
09:02
"Динамо" одержало яркую победу в Испании: появилось видео разгрома
08:49
В сети появилось видео с последнего концерта Децла перед смертью
08:21
Боевики ранили бойцов ВСУ на Донбассе: стало известно о жестком ответе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети ажиотаж вокруг поимки колоритного фаната ДНР: опубликованы фото

воскресенье, 03 февраля 2019, 10:15

На Донбассе задержали мужчину, который направлялся на оккупированную территорию, чтобы вступить в ряды боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"2 февраля, личным составом наблюдательных постов одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил обороняющегося на Светлодарск направлении, было замечено движение неустановленного лица в тылу своих позиций. Установленные сигналы распознавания лицо не реагировала, личным составом СП было осуществлено задержание" - сказано в сообщении.

Задержанным оказался гражданин Украины П. 1977 г.р., ранее дважды судимый, с общим сроком отбывания наказания свыше 15 лет.

Отмечается, что по словам опрошенного, в декабре 2018 через социальную сеть "Одноклассникиˮ с ним связалась его одноклассница, гражданка Ш., которая убедила задержанного проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск, мотивируя денежным обеспечением в размере 20 тыс. рос. рублей.

"После получения согласия от задержанного, гражданка Ш. предложила пересечь линию соприкосновения и указала место, где его будут ожидать боевики. Сейчас гражданин П. передан сотрудникам правоохранительных органов для проведения следствия и определения меры наказания", - добавили в штабе.

В то же время в сети оценили внешний вид задержанного, обратив внимание на его многочисленные татуировки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли видео с наемником Путина на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Наступление на открытое общество: смогут ли активисты конкурировать с олигархами в контроле власти

Мороз до минус 30: синоптик предупредил о температурных "качелях" в феврале

Проигрываем Украину: насколько опасен для страны нелегальный беттинг

"План Сайдика" по спасению Донбасса: 5 главных моментов и причем здесь Гватемала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: