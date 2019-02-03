В сети ажиотаж вокруг поимки колоритного фаната ДНР: опубликованы фото

На Донбассе задержали мужчину, который направлялся на оккупированную территорию, чтобы вступить в ряды боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"2 февраля, личным составом наблюдательных постов одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил обороняющегося на Светлодарск направлении, было замечено движение неустановленного лица в тылу своих позиций. Установленные сигналы распознавания лицо не реагировала, личным составом СП было осуществлено задержание" - сказано в сообщении.

Задержанным оказался гражданин Украины П. 1977 г.р., ранее дважды судимый, с общим сроком отбывания наказания свыше 15 лет.

Отмечается, что по словам опрошенного, в декабре 2018 через социальную сеть "Одноклассникиˮ с ним связалась его одноклассница, гражданка Ш., которая убедила задержанного проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск, мотивируя денежным обеспечением в размере 20 тыс. рос. рублей.

"После получения согласия от задержанного, гражданка Ш. предложила пересечь линию соприкосновения и указала место, где его будут ожидать боевики. Сейчас гражданин П. передан сотрудникам правоохранительных органов для проведения следствия и определения меры наказания", - добавили в штабе.

В то же время в сети оценили внешний вид задержанного, обратив внимание на его многочисленные татуировки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли видео с наемником Путина на Донбассе.