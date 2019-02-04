Военный эксперт заявил о критических проблемах ВСУ: ситуация у боевиков еще хуже

История с попаданием бойца-разведчика Николая Гриненко в плен к боевикам говорит о том, что нехватка личного состава в ВСУ достигла критических размеров.

Об этом в статье для dsnews.ua написал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, как правило, в первой линии ставят горно-пехотные, мотопехотные, механизированные бригады, ну, в крайнем случае, морпехов. А уж десантно-штурмовым там точно не место - у них другие задачи.

"Косвенно об этом свидетельствует и тот факт, что на прошедшей неделе стало известно, что на передовые позиции выдвигают полк НГУ "Азов"... Судя по некоторым данным "Азов" будет "работать" в связке с 30-й механизированной, которая только входит по ротации", - добавил эксперт.

В то же время Жирохов отметил, что в условиях окопной войны противник испытывает те же самые проблемы с комплектацией - только умноженные в разы.

"Так, по оперативным данным группы "Информационное сопротивление", российским военным руководством поставлена задача "военкоматам" "ДНР" и "ЛНР" "активизировать агитационно-рекламную работу" по привлечению на службу в оба армейских корпуса оккупационных войск новых партий "кандидатов на военную службу на контрактной основе" из числа местных жителей. В первую очередь обращается внимание на проведение такого рода роботы "... в учебных заведениях, на предприятиях и в организациях, находящихся на этапе реформирования", - написал он.

Эксперт подчеркнул, что есть и другой красноречивый факт, который подтверждает, что боевики реально нуждаются в "пушечном мясе". Неофициальные источники говорят о том, что за январь 2019 года потери вооруженных формирований на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей составили 22 человека. И это при том, что наши боевые потери за этот же период - 4 бойца.

"И даже если взять во внимание что с небоевыми потерями цифра наших потерь несколько вырастет, то все равно как минимум в 2,5 раза она ниже. Что при разнице в человеческом потенциале весьма критично", - заключил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали о "вкладе" России в войну на Донбассе.