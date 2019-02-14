РУС. | УКР.

четверг, 14 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

16:55
Победительница "Голос. Діти" растрогала до слез голливудскую звезду на американском шоу
16:41
​Суд в Украине арестовал британский счет Насирова: названа сумма
16:31
Лучшая теннисистка Украины вышла в полуфинал крупного турнира в Катаре: опубликовано видео
16:26
В Харькове люди вышли на "президентский" митинг за кровавого маньяка: видео
16:15
Катя Осадчая появилась на звездной премьере в платье за три тысячи гривен
16:06
Адски больно: звезда "Дизель шоу" рассказала о сложной операции
15:50
Кремль заявил о визите скандальных друзей Путина в оккупированный Крым: кто приедет
15:45
В центре Киева вспыхнула квартира: первые подробности и видео
15:40
Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Солт-Лейк-Сити: расписание трансляций
15:23
В ЕС разгорелся новый скандал из-за топ-шпиона Путина
15:15
Неадекват в Киеве устроил опасную истерику из-за поломки трамвая
15:12
Как Киеву остановить Путина: украинский генерал озвучил важный шаг
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Харькове люди вышли на "президентский" митинг за кровавого маньяка: видео

четверг, 14 февраля 2019, 16:26

В Харькове 13 февраля состоялся фейковый митинг в поддержку кандидата в президенты, в "роли" которого выступил известный серийный маньяк Анатолий Оноприенко.

Об этом сообщает харьковское издание 057.ua.

Организатором митинга выступило само издание с целью провести эксперимент-провокацию и проверить, найдутся ли желающие помитинговать за деньги даже не спрашивая, кем является "кандидат". Митингующим за участие в акции пообещали по 1 тыс. грн.

По информации журналистов, на митинг пришли более 100 человек. Ведущий мероприятия попросил участников скандировать лозунги "Оноприенко - это мы", "Оноприенко - это сила", "Оноприенко - будущее Украины".

Некоторые участники даже рассказывали на камеру, что будут голосовать именно за Оноприенко, хотя еще не читали его предвыборной программы.

После свертывания мероприятия в редакцию начали поступать звонки с требованием денег и даже угрозами, однако журналисты посоветовали почитать, кто такой Оноприенко, и призвали не продавать свои голоса.

"Многие могут посчитать это провокацией и будут правы. Этим экспериментом мы показали, что есть и те люди, которые готовы легко продать себя кому угодно. Именно такие же люди привели к власти любителя меховых шапок, и именно такие же люди в конце марта пойдут на выборы", - сказано в материале.

Анатолий Оноприенко - советский и украинский серийный и массовый убийца. В период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека. В августе 2013 года он скончался в тюрьме в Житомире.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе сотни людей пришли на фейковый митинг "погибшего" кандидата.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Грипп и корь атакуют украинцев: почему власть не пойдет на объявление эпидемии

"Ложись, Бандера": кому выгоден скандал и почему его раздувают

Кто заказал Гандзюк: месть чиновника или политические игрища

Врач-офтальмолог о причинах возникновения близорукости и о профилактике зрения

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: