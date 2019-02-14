В Харькове люди вышли на "президентский" митинг за кровавого маньяка: видео

В Харькове 13 февраля состоялся фейковый митинг в поддержку кандидата в президенты, в "роли" которого выступил известный серийный маньяк Анатолий Оноприенко.

Об этом сообщает харьковское издание 057.ua.

Организатором митинга выступило само издание с целью провести эксперимент-провокацию и проверить, найдутся ли желающие помитинговать за деньги даже не спрашивая, кем является "кандидат". Митингующим за участие в акции пообещали по 1 тыс. грн.

По информации журналистов, на митинг пришли более 100 человек. Ведущий мероприятия попросил участников скандировать лозунги "Оноприенко - это мы", "Оноприенко - это сила", "Оноприенко - будущее Украины".

Некоторые участники даже рассказывали на камеру, что будут голосовать именно за Оноприенко, хотя еще не читали его предвыборной программы.

После свертывания мероприятия в редакцию начали поступать звонки с требованием денег и даже угрозами, однако журналисты посоветовали почитать, кто такой Оноприенко, и призвали не продавать свои голоса.

"Многие могут посчитать это провокацией и будут правы. Этим экспериментом мы показали, что есть и те люди, которые готовы легко продать себя кому угодно. Именно такие же люди привели к власти любителя меховых шапок, и именно такие же люди в конце марта пойдут на выборы", - сказано в материале.

Анатолий Оноприенко - советский и украинский серийный и массовый убийца. В период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека. В августе 2013 года он скончался в тюрьме в Житомире.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе сотни людей пришли на фейковый митинг "погибшего" кандидата.