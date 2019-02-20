Известный священник назвал наиболее важные изменения в Украине после Майдана

Спустя 5 лет после событий на Майдане можно отметить ряд положительных изменений, несмотря на то, что многое из требований активистов выполнить не удалось.

Об этом "Апострофу" рассказал помощник митрополита Единой Поместной Церкви и священник Иван Сидор, который во время Евромайдана звонил в колокола Михайловского монастыря, созывая людей.

"Я не могу сказать, что все, за что стоял Майдан, выполнено. Активисты со временем разошлись, но часто мы можем услышать, что Майдан еще не закончился: люди обещают в случае необходимости собраться еще раз. И теперь мы все понимаем, что украинский народ стал сознательным и может консолидироваться в любой момент. Многие задачи действительно не выполнены, но и многое изменено в положительную сторону", - сказал он.

К позитивным изменениям, по его мнению, можно отнести тот факт, что Украина после Майдана получила мощную армию.

"Вторым положительным моментом кто-то называет безвиз, но я, как духовное лицо, хотел бы отметить тот факт, что у нас появилась единая церковь. Это также заслуга Майдана. После Майдана позволили молиться в Софии Киевской и ее Трапезном храме. В течение 70 лет на территории заповедника София Киевская молитва не звучала, а как раз после Майдана подняли вопрос, почему София духовно мертва. Украинского языка везде стало больше: на телевидении и радио", - добавил священник.

Сидор также подчеркнул, что кроме того, была "проведена четкая граница" между Украиной и Россией.

"Помню, когда на празднование 1020-летия Крещения Руси в Украину, в Киев, приезжал митрополит Кирилл, тогда на сцене на Крещатике он произнес, что Украина, Россия и Беларусь - это единая Русь. Он несколько раз это повторял, а в толпе стояли люди с российскими флагами. Разве сейчас такое возможно? Чтобы кто-то говорил, что это единая Русь под российскими флагами на Крещатике. За десять лет произошел колоссальный слом сознания: что мы украинцы, и есть другая страна - Россия. Пришло понимание, что мы не единый народ и трудно сказать, что братский, ведь брат никогда не будет убивать брата", - рассказал он.

В то же время, помощник митрополита признал, что проблема коррупции по-прежнему актуальна для Украины.

"Даже церковь призвала, что нельзя заниматься коррупцией. В 2014 году синод УПЦ КП постановил, чтобы коррупционеров не допускали к таинству причастия. Но это уже история, но я не сомневаюсь, что и действующий предстоятель единой церкви будет против этого явления, потому что именно коррупция иногда является большим врагом, чем государство-агрессор", - отметил Сидор.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и враге Украины, больше чем Россия.