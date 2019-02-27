​Нелогично: в Кабмине намекнули на ошибку с отказом от Евровидения

Отказ от участия в "Евровидении" нелогичен, потому что еще есть время и необходимые ресурсы, но решение общественного вещателя нужно уважать.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в эфире "Радио НВ".

"Если по каким-то причинам общественное вещание решило прекратить разговор с теми, кто выступал в финале (отбора на Евровидение), и объявить о неучастии Украины, то это решение общественного вещателя, которое они приняли в пределах своих полномочий", - заявил Кириленко.

Однако, по его словам, это не лучший выход, потому что "еще было время, и инструменты для того, чтобы выбрать представителя, который, с одной стороны, устроил бы значительную часть наблюдателей, экспертов, специалистов, общественное мнение, а, Кроме того, не был бы задействован на гастролях на территории государства-агрессора и признавал бы территориальную целостность и суверенитет Украины".

Как сообщил вице-премьер, пророссийские пропагандисты сейчас поднимут информационную волну, что якобы в Украине нет свободы волеизъявления.

"Так вот что я им хочу рассказать. Все эти российские пропагандисты и в Украине, и в самой России пусть посмотрят на свое общество, на отсутствие у них свободы, волеизъявления и выражения своего мнения, и занимаются своими делами", - добавил Кириленко.

Как сообщал "Апостроф", по словам украинского шоумена Дмитрия Чекалкина, отказ Украины от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019" - это оптимальный вариант.