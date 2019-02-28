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Украинские военные провели тренировку по ликвидации боевиков ДНР-ЛНР с воздуха: видео

четверг, 28 февраля 2019, 23:17

В районе проведения операции Объединений сил состоялась тренировка авианаводчиков по ликвидации боевиков так называемых ДНР-ЛНР.

Видеозапись опубликовала пресс-служба ООС.

"На одном из военных аэродромов операции Объединенных сил состоялась тренировка офицеров групп боевого управления оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток". Военные управлялись в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника", - говорится в сообщении.

Также в ООС отметили, что такие тренировки необходимы для продолжения допусков для выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, а также для повышения профессионального уровня каждого офицера группы боевого управления. Команды наводчиков были четкими, все условные цели уничтожены.

Как сообщал "Апостроф", модернизированный беспилотный авиакомплекс Spectator-M1 успешно прошел государственные испытания, которые проходили на одном из военных полигонов ВСУ.

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