Раздевайся, ложись - богатыри пришли: появились новые подробности секс-скандала в ВСУ

Офицер ВСУ Валерия Сикал, которая оказалась в центре скандала с сексуальными домогательствами своего командира, рассказала новые подробности неприятной истории.

Об этом пишет издание "Факты".

Так по словам потерпевшей, полковник начал свои домогательства через несколько дней, после прибытия виктории в воинскую часть.

"Когда я пришла, полковник приказал сесть в его машину. Я тогда еще не знала, куда и зачем мы едем и что он от меня хочет. Командир привез меня в какой-то домик в лесу. Он сказал, что сам построил его и любит здесь отдыхать. Минут через двадцать приехал начальник полиции Славутича. Полковник стал обсуждать с ним предстоящие выходные - как они "будут отдыхать с девчонками в баньке". Сказал, что среди этих девчонок буду я и еще одна девушка из нашей части", - рассказала офицер.

По ее словам, ее спасло только то, что их срочно вызвали в часть. Но тем не менее, по дороге полковник сказал, что я "должна быть с ним доброй и покорной" и за это он будет продвигать меня по службе.

"Поэтому делай то, что я тебе говорю. А если откажешься, я все равно сделаю так, чтобы ты передумала. Покажу тебе худшие стороны армии", - процитировала девушка.

В тот же день вечером командир опять вызвал Викторию, но уже в служебную квартиру. Чуя неладное, офицер взяла с собой приятельницу. Месте с полковником, по ее словам, в квартире находился прибывший в часть проверяющий. Далее начальник приказал Виктории "ублажать" "гостя".

"Это приказ. Мы же хотим, чтобы проверяющий поставил нам хорошие оценки. Поэтому ты сейчас должна его обслужить", - велел командир. Но девушка развернулась и уехала и уже на следующий день почувствовала, что такое "все прелести армии", обещанные командиром.

По словам Валерии, командир начал публично ее оскорблять. Это происходило даже на совещаниях.

"Увидев меня, он мог прижать к стенке, начать лапать. Мог громко спросить: "Ну что, ты готова? Подмылась, ждешь меня?" А мог обругать матом. Например, как-то я шла, а он ехал сзади на машине, но я его не видела. Когда командир едет в автомобиле, то не должна отдавать ему воинское приветствие. Но он остановился и начал на меня кричать: "Ты что, ох… ла? Почему не отдаешь приветствие? Снимай свою кепку, я тебе туда нас... у, как ты мне в душу нас… ла!" И это при всех", - рассказала офицер.

В то же время девушка рассказала, что дважды она просила дать ей больничные, на что командир только отмахивался. В одном из случаев Валерии понадобилось проведение двух операций.

По рассказам Сикал, не только она одна подвергалась такому насилию со стороны полковника. Остальные девушки молчали из-за страха. Последней каплей стал приказ командира "ублажить" его, в случае неповиновения – выговор.

"Он вместе со своим заместителем зашел в комнату и заявил: "Раздевайся, ложись. К тебе богатыри пришли, будешь сейчас нас обслуживать". Его заместитель ничего не сказал - просто вышел из комнаты", - процитировала девушка.

Она не раз обращалась к начальству, которое знало о "поведении" полковника, но "ничего не могло сделать". Обратиться в полицию Валерия Сикал решилась после того, как рассказала о происходящем своему мужу - тоже военному, бывшему добровольцу, служившему в зоне АТО. Кстати, на свадьбу, по словам Валерии, полковник ее тоже не отпускал.

"Я сам сделаю тебе ребенка, и ты будешь только со мной", - вспоминает Валерия слова командира.

Далее Валерия обратилась на горячую линию Минобороны. Но вместо конкретной помощи ей посоветовали... поговорить с психологом.

"Мне неофициально сообщили, что моя жалоба на командира уже далеко не первая - дескать, обращались и другие женщины. И намекнули, что у полковника хорошие связи в полиции", - сообщила потерпевшая.

Поэтому она решила обратиться в полицию не в Хмельницкой, а в Винницкой области. В заявлении девушка подробно изложила все и потребовала открыть уголовное производство. В пресс-службе Винницкого областного управления полиции подтвердили, что по заявлению Валерии Сикал открыто уголовное производство: по статье "Принуждение к вступлению в половую связь с лицом, от которого пострадавший находится в материальной или служебной зависимости". Материалы уже направлены в прокуратуру.

Также Валерия сообщила, что полковник начал ей угрожать.

"Предупреждал, чтобы я, "переходя дорогу, внимательно смотрела по сторонам, а то и машина может сбить", - сообщила офицер.

Как сообщал "Апостроф", офицера ВСУ Валерию Сикал, которая оказалась в центре скандала с сексуальными домогательствами своего командира, оштрафовали.