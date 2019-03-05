РУС. | УКР.

среда, 6 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 марта

00:27
​Еще один не выдержал: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР
00:15
Боруссия - Тоттенхэм Хотспур: видео гола
00:15
Реал - Аякс: видео голов
00:01
Сенсация в Лиге чемпионов: "Реал" позорно вылетел из турнира - видеообзор

5 марта

23:54
"Тоттенхэм" всухую "вынес" топ-команду Германии из Лиги чемпионов: видеообзор
23:48
В сети показали гениального "героя парковки" в Киеве: фото
23:47
Любовница наемника Путина на Донбассе сдалась СБУ: что известно
23:29
Под Киевом произошло жуткое смертельное ДТП: опубликованы фото
23:15
Автор скандала вокруг разворовывания армии намекнул, кто стоит за этим
23:14
На Донбассе ликвидирован боевик "Медведь": опубликованы фото
22:44
Стало известно о важном повороте в деле против российского журналиста в Украине
22:26
Посол США требует уволить оскандалившегося украинского чиновника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Автор скандала вокруг разворовывания армии намекнул, кто стоит за этим

вторник, 05 марта 2019, 23:15

Журналист-расследователь Денис Бигус намекнул о том, кто передал его проекту архив с документами, который помог в расследовании разворовывания армии.

Как заявил журналист в интервью LIGA.net, сейчас у общественности есть десятки версий о том, откуда появился этот архив.

"Куда-то исчез Сергей Пашинский. В первые 48 часов после публикации мне казалось, что медиасообщество больше склоняется к этой версии, ведь Пашинский и Гладковский - это конкурирующие команды по распиливанию оборонки. Еще одна версия была об айтишнике "Укроборонпрома". Он якобы являлся одновременно агентом ЦРУ и российского ГРУ, а потом слил мне. У меня есть глубокое убеждение, что все участники этих версий откровенно меня ненавидят. Ну, кроме айтишника, думаю, он не существует", - сказал Бигус.

По его словам, "каждая из версий лучше другой".

"Еще мы забыли о руке Госдепа США", - добавил он.

При этом Бигус отказался отвечать на вопрос журналиста о том, был ли источник ифнормации из Украины.

Напомним, расследование журналистов по контрабанде и откатам с нее в "Укроборонпроме", в которых якобы участвовали соратники президента Петра Порошенко, вызвало бурный резонанс в социальных сетях.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проинформировать общественность об информации, которая была опубликована в расследовании журналистов о коррупционных схемах поставок деталей для военной техники.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю

Президент "М.С.Л." Георгий Ложенко: Это настоящий вызов, создавать, когда все разваливается

Масленица 2019: когда праздновать, что можно и нельзя делать

Почему друзья вдруг превращаются во врага: как с этим бороться

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: