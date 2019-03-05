Автор скандала вокруг разворовывания армии намекнул, кто стоит за этим

Журналист-расследователь Денис Бигус намекнул о том, кто передал его проекту архив с документами, который помог в расследовании разворовывания армии.

Как заявил журналист в интервью LIGA.net, сейчас у общественности есть десятки версий о том, откуда появился этот архив.

"Куда-то исчез Сергей Пашинский. В первые 48 часов после публикации мне казалось, что медиасообщество больше склоняется к этой версии, ведь Пашинский и Гладковский - это конкурирующие команды по распиливанию оборонки. Еще одна версия была об айтишнике "Укроборонпрома". Он якобы являлся одновременно агентом ЦРУ и российского ГРУ, а потом слил мне. У меня есть глубокое убеждение, что все участники этих версий откровенно меня ненавидят. Ну, кроме айтишника, думаю, он не существует", - сказал Бигус.

По его словам, "каждая из версий лучше другой".

"Еще мы забыли о руке Госдепа США", - добавил он.

При этом Бигус отказался отвечать на вопрос журналиста о том, был ли источник ифнормации из Украины.

Напомним, расследование журналистов по контрабанде и откатам с нее в "Укроборонпроме", в которых якобы участвовали соратники президента Петра Порошенко, вызвало бурный резонанс в социальных сетях.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проинформировать общественность об информации, которая была опубликована в расследовании журналистов о коррупционных схемах поставок деталей для военной техники.