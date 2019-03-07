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На Дарнице в Киеве устроили топлесс-акцию в трусах к 8 марта: соцсети впечатлило фото

четверг, 07 марта 2019, 13:30

На станции метро "Дарница" в Киеве группа молодых людей оголила тела, поздравив таким образом женщин с наступающим 8 марта.

Соответствующую фотографию в Facebook опубликовало издание "Информатор".

"И пока вы бегаете в поисках тюльпанов и подарков, ОНИ уже действуют. А как вы поздравите женщин с 8 марта?:)" - говорится в подписи к снимку.

Интересно, что для того, чтобы поздравить женщин, молодые люди спортивного телосложения забрались на крышу входа в метро.

Пользователи в сети оценили поступок молодых ребят и написали множество положительных комментариев.

"Кажется, у меня на Дарнице появились срочные дела!", "Интересно, они проспорили кому-то или увидели цены на цветы?", "Суета сует, а место прекрасному быть должно всегда", "Ты посмотри на них! Даже без шапки!!!", "Три тюльпана на Дарнице", "Они не ездят с гастролями по Украине?)", - комментируют пост в сети.

Как ранее сообщал "Апостроф", глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что 8 марта в Украине не должно быть выходным днем, а в будущем этот праздник изменит свой формат.

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