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Морозы вернулись: синоптик опубликовала свежий прогноз погоды

вторник, 12 марта 2019, 23:26

В ближайшие дни в Украине будет господствовать холодная погода.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, теплая погода из Украины пока ушла, а "морозы, хотя и небольшие и ночные, но вернулись".

Так, в ночь на 13 марта температура будет колебаться в пределах -1 -6 градусов, в то время как в южной части будет несколько теплее - от -2 до +3.

Днем 13 марта ожидается +4 +9 градусов.

Штормовой ветер, который наделал беды по всей Украине, стихнет и будет умеренным, а на западе - порывистым.

Вместе с тем будет преобладать сухая и солнечная погода.

В Киеве в среду, 13 марта, также будет солнечно и прохладно. Температура ночью опустится до -2 -4 градусов, а днем - вырастет до +5 +7 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.

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