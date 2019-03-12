Смертельные ураганы в Украине: свежие фото, видео и точные данные о жертвах

Непогода в Украине продолжает приносить серьезные неприятности, не только выкорчевывая с корнем деревья, неся ветром и ломая билборды, а и травмируя и убивая украинцев.

Соответствующие фото публикуют в соцсетях и на сайте полиции Киева.

В частности, порывы ветра достигали 30 м/с, из-за этого возле станции метро "Золотые ворота" с жилого дома сорвало кусок крыши, в разных районах были повалены десятки деревьев и разбиты машины. Несколько человек получили травмы.

Отметим, что за последние дни непогоды трое человек погибли и четверо получили травмы. Так, в Николаеве в результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмы получили 2 детей – 8 и 3 лет. В Коростышеве (Житомирская область) ветром сдуло крышу, в результате чего одна женщина погибла, ее дочь госпитализировали. Также в Хмельнике Винницкой области деревом убило 29-летнюю женщину. А в Виннице – маленькую девочку. Также в Одессе в результате падения части дерева 1 человек госпитализирован.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото страшных последствий непогоды в Украине.