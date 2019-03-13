Facebook и Instagram переживают масштабный сбой: опубликована карта

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 17:56 по Киеву, в работе Instagram - с 18:01 по Киеву.

Пользователи жалуются на проблемы с доступом, обновлением лент и сбои при отправке и загрузке файлов.

Чаще других о проблемах с Facebook сообщают пользователи в США, на Филиппинах, а также в Европе (Великобритания, Нидерланды и др.) и Латинской Америке (Бразилия, Перу). Проблемы с Instagram испытывают жители Восточного побережья США, а также Великобритании, Франции и Нидерландов.

Представитель Facebook заявил агентству Reuters, что компания знает о проблемах пользователей с доступом к соцсети. Причины сбоя он не назвал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Facebook подав в суд на двух украинцев, которые якобы нанесли непоправимый вред репутации компании.