​В Тернополе серьезно наказали маршрутчика-хама и его начальство: фото

88-летний житель Тернополя, отсудил у перевозчика 15000 грн моральной компенсации за то, что маршрутчик закрыл перед ним двери и высадил только на следующей остановке.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В тот день пенсионер, доцент и кандидат технических наук Иван Денисенко, возвращался с рынка домой. Мжчина имеет право на льготы участника войны. Показав удостоверение водителю маршрутки №3 ООО "Менс-Авто" (за рулем был молодой человек), Иван Иванович присел на заднее сиденье, поскольку передние были заняты.

На остановке "ул. Чалдаева" водитель остановил маршрутку и выпустил женщину. Денисенко же из-за больных ног не успел выйти и попросил водителя подождать, но тот с улыбкой закрыл двери и двинулся с места, заявив, что пенсионер выйдет на следующей остановке.

Мужчина решил так просто этот случай не оставлять.

"Я написал заявление на имя начальника Управления транспорта, коммуникаций и связи Тернопольского горсовета. Через три дня тот созвал всех 10 директоров компаний-перевозчиков Тернополя на совещание по моему вопросу. Пригласили и меня, где я рассказал, как все произошло. В результате водителю маршрутки был вынесен выговор, с которой тот согласился", - рассказал Иван Денисенко.

Он также добавил, что сегодня мужчина не работает ни в одного из городских перевозчиков.

Более того, чтобы получить с перевозчика моральную компенсацию, пенсионер обратился в суд. На заседаниях интересы пенсионера представлял адвокат Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Тернопольской области. Это государственная организация, защищающая в судах права льготной категории граждан.

В итоге суд встал на сторону пенсионера, определив, что водитель "фактически поиздевался над пожилым человеком".

Как сообщал "Апостроф", в Киеве водитель маршрутки сильно избил пассажира, который потребовал у него сдачу.