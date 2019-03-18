"Шикарный" выбор: в сети показали фото супермаркетов в оккупированном Донецке

В сети появились печальные фото из донецких супермаркетов, где нет ни продуктов ни людей.

Соответствующие фото опубликованы в сообществе hochu _ domoy‏ в Twitter.

"Донецк "Амстор" на цирке - Не-не! У нас все в порядке", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Совок вернулся", "Чисто и красиво, а главное - бендер не наблюдается", "Вот это спрос!", "ага!! сметают с полок за 5 минут!", "Вот это Цирк", "Расцвет заката социализма в действии", "хоть бы бычками в томате или березовым соком заставили!", "освободили!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали новые фото жизни в Донецке под руководством боевиков.