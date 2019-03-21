В Украине предлагают жестко наказывать за "чернуху": чем это отличается от российской цензуры

В Украине предложили наказывать граждан штрафами до тысячи необлагаемых минимумов и исправительными работами сроком до года за распространение недостоверных сведений в отношении кандидатов в депутаты, кандидатов в президенты и народных депутатов.

Автором резонансного законопроекта выступает депутат от "Народного фронта" Игорь Лапин. Как рассказал он в комментарии "Апострофу", акцент на кандидатов был сделан не для того, чтобы оказывать давление на СМИ.

"Это акцент защиты гражданина. Кандидат еще не политик, он еще не президент. Есть гражданин, который выстраивал свое имя 50 лет, а разве вы не в курсе, как перед выборами в СМИ вбрасывается "чернуха"? Для этого я и предлагаю изменения в гражданский кодекс, чтобы такие дела рассматривались по упрощенной процедуре, чтобы не было так: "У него дочь проститутка. Так у него же три сына! Ну не важно, выборы уже закончились". Какие проблемы, я ведь защищаю гражданина? Какая мне разница, кто будет кандидатом в президенты, тем более, что этот вопрос не решится сегодня-завтра. Это вообще не относится к сегодняшним выборам", - сказал Лапин.

В законопроекте депутат предложил разрешить суду приостанавливать действие лицензии для СМИ или ограничить доступ к сайту с недостоверной информацией на время судебного разбирательства.

Лапин уверен, что его предложение отличается от закона о блокировке фейковых новостей в РФ. По его словам, главное отличие в том, что в РФ для блокировки ресурса с фейком достаточно только решения Роскомнадзора, который может назвать фейком все, что угодно. Лапин же предлагает дожидаться решений судов.

Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и наказании за оскорбление власти в интернете.

Полный текст интервью доступен в материале "Апострофа": По стопам Путина: как украинцев хотят наказывать за "оскорбление" кандидатов.