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В Бердичеве "тяжелый ребенок" избил школьника до реанимации: подробности скандала

пятница, 22 марта 2019, 13:24

В Бердичеве подросток избил 15-летнего парня, в результате чего тот попал в реанимацию.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, по словам родителей, после прогулки их сын рассказал, что упал и ударился головой. Однако, как оказалось впоследствии, у него на улице возник конфликт с 14-летним подростком, который в ходе ссоры ударил парня несколько раз кулаком с зажатым в нем предметом по голове. Пострадавший юноша в тяжелом состоянии попал в реанимацию, а вероятного виновника, полицейские разыскали.

Им оказался 14-летний житель Бердичева. О парне известно, что он склонен к агрессии и учится в школе экстерном. Родители подростка официально разведены, а в новой семье мамы юноша оказался проблемным лишним. Поэтому женщина фактически самоустранилось от его воспитания. С матерью ювенальные инспекторы полиции неоднократно проводили профилактическую работу и дважды составляли относительно нее административные материалы по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Правоохранители внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства и причины выясняются. Следует отметить, что это тяжкое преступление, уголовная ответственность за которое наступает с 14-летнего возраста, и предусматривает лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщал "Апостроф", на Херсонщине одноклассники избили девочку-подростка, чтобы и "не была слишком умной".

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