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Украинцы себя убивают: Супрун выступила с жесткой инициативой по продаже лекарств без рецепта

воскресенье, 24 марта 2019, 12:11

Министерства здравоохранения Украины разрабатывает закон, чтобы уберечь украинцев от неконтролируемого приема антибиотиков.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на слова и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Гослекслужба на просьбу Министерства здравоохранения разрабатывает изменения в закон, чтобы увеличить размеры штрафов и ввести уголовное наказание за продажу лекарств без рецепта. На сегодня за это нарушение аптеку могут только оштрафовать на 120 гривен.

"Из-за того, что много лет пользовались антибиотиками неправильно, сейчас очень много туберкулеза или других болезней, которые уже не могут лечиться теми же антибиотиками, потому что уже есть резистентность (устойчивость) к ним", - заявила Супрун.

Она напомнила, что на заседании Кабмина приняли стратегию для борьбы именно с устойчивостью к антибиотикам.

"Лучше, чтобы люди не могли иметь такой свободный доступ, ведь в большинстве случаев не нужно лечиться антибиотиками, когда есть вирусное заболевание... И мы должны сузить причины, почему мы пользуемся ими", - подчеркнула чиновница.

Как сообщал "Апостроф", всемирная организация здравоохранения опубликовала список глобальных угроз здоровью людей в 2019 году: в него впервые попал отказ от прививок.

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