Издеваются над пенсионерами: в сети показали обратную сторону "ордена" для Порошенко от боевиков ДНР

На "ордене", который боевики "ДНР" создали специально для президента Украины Петра Порошенко, с обратной стороны гласит надпись "Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится".

Соответствующий снимок в Twitter опубликовал пользователь под ником "Мэд Бэд Сэд".

"Оказывается, есть вторая сторона медали. Любопытно, это специально такой тонкий стеб над пенсионерами на КПП? Или они просто тупарье", - пишет пользователь.

Аналогичная надпись была размещена на "ордене", который царь Петр I поручил изготовить в единственном экземпляре в 1709 году для "награждения" гетмана Мазепы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики ДНР придумали смешные акции с "орденом" для Порошенко.